Rubio destaca avances en negociaciones para buscar alto el fuego en Gaza: “Queda mucho por hacer”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se mostró este domingo confiado en que las conversaciones impulsadas por la Casa Blanca puedan conducir a la liberación de los rehenes en Gaza y a la reducción del conflicto entre Israel y Hamás, aunque advirtió que aún existen importantes desafíos por superar.

Rubio explicó que el diálogo indirecto, previsto para iniciar este lunes en El Cairo entre representantes israelíes y del grupo islamista palestino, corresponde a la primera fase del plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump. El funcionario enfatizó que, a pesar de los avances, el cese total de las hostilidades aún no está garantizado.

“Todavía queda mucho por hacer”, declaró Rubio en una entrevista con NBC, subrayando que las partes deben acordar primero los detalles del intercambio de rehenes y prisioneros, para luego avanzar hacia la formación de un nuevo liderazgo palestino en Gaza.

Cuestionado sobre la posible devolución de los rehenes israelíes durante esta semana, Rubio no ofreció una fecha concreta, pero expresó que se espera que ocurra “lo antes posible”. Agregó que la propuesta de 20 puntos de Trump, que ya cuenta con la aceptación inicial de Israel, contempla la liberación de los 48 rehenes vivos y fallecidos a cambio de prisioneros palestinos, seguida de un alto el fuego inmediato en el enclave, donde más de 66.000 personas han perdido la vida en casi dos años de conflicto.

Por su parte, Hamás manifestó su disposición a aceptar la liberación de todos los rehenes conforme al plan, aunque condicionó su cumplimiento a la preparación de las condiciones en el terreno. Además, solicitó negociar ciertos puntos de la propuesta, incluida la supervisión de un gobierno de transición en Gaza por parte de Trump y el exprimer ministro británico Tony Blair, así como la futura posibilidad de establecer un Estado palestino, algo rechazado por Israel.

La Casa Blanca confirmó que Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente, viajó a El Cairo para avanzar en las negociaciones previas a la implementación del plan de paz. El propio mandatario estadounidense anunció que Israel había aceptado una línea inicial de retirada en Gaza y urgió a Hamás a aprobar los términos para consolidar el diálogo.