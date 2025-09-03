Rubio advierte sobre más ataques contra el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este miércoles que podrían registrarse nuevos ataques contra embarcaciones vinculadas al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles, organizaciones venezolanas designadas por Washington como grupos narcoterroristas.

Tras reunirse en Ciudad de México con la presidenta Claudia Sheinbaum, Rubio ofreció declaraciones junto al canciller Juan Ramón de la Fuente, en las que defendió la política antidrogas de la administración de Donald Trump.

Estos carteles han utilizado rutas marítimas por muchísimos años. Tenemos inteligencia, sabemos que vienen y los interceptamos, pero eso no basta. Para ellos, perder un 1 % o un 2 % de la droga que venden es parte de su economía. Ganan miles de millones de dólares; no les importa perder una carga o dos porque la Guardia Costera intercepte un barco”, señaló, citado por Monitoreamos.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que la estrategia actual va más allá de las simples incautaciones.

El presidente ha declarado a estas organizaciones, incluido el Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, como grupos narcoterroristas bajo las leyes de Estados Unidos. Operan en aguas internacionales para llevar drogas a las calles estadounidenses. El presidente utilizó la fuerza y el poder de Estados Unidos para prevenirlo, para proteger al país. Ya explotaron un bote, y puede volver a suceder”, advirtió.

Rubio insistió en que la administración Trump no permitirá que estos grupos actúen con impunidad. “Puede estar ocurriendo ahora mismo, puede pasar mañana o en una semana. Pero que no quede duda: no van a seguir operando sin consecuencias. No se trata solo de perder una carga y quedar en libertad. Este presidente no lo va a permitir. Hizo esa promesa al pueblo estadounidense, lo eligieron por ella y la va a cumplir”, afirmó.