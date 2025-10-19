Roban en apenas 7 minutos nueve joyas de Napoleón en el Museo del Louvre

El Museo del Louvre ha cerrado temporalmente sus puertas tras el robo de nueve joyas pertenecientes a Napoleón y la Emperatriz Josefina ocurrido el pasado domingo por la mañana. Los ladrones lograron acceder rompiendo una ventana en la fachada del museo que está en obras.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, informó a través de su cuenta en X que "un robo tuvo lugar esta mañana durante la apertura del museo". El Louvre, por su parte, comunicó a los visitantes que cerraba por "razones excepcionales".

Las primeras investigaciones sugieren que los delincuentes utilizaron un vehículo montacargas para irrumpir en el museo a las 9:30 a.m., accediendo directamente a la Galería de Apolo, donde estaban expuestas las joyas de Napoleón y la Emperatriz. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha declarado que las joyas robadas son de "un valor incalculable" y que el robo fue ejecutado por un grupo de entre tres y cuatro personas.

De acuerdo con los testimonios recabados, el asalto se llevó a cabo en un tiempo récord de solo siete minutos. Los ladrones llegaron en motocicletas a la zona del museo, justo donde se realizaban obras, y usaron un vehículo elevador para alcanzar la primera planta. Tras romper las ventanas, accedieron a la sala Apolo y sustrajeron varias joyas, entre ellas un collar, un broche y una diadema de la colección.

Una fuente interna del museo ha confirmado que el famoso Régent, el diamante más grande de la colección con más de 140 quilates, no fue robado. No obstante, el diario Le Parisien indicó que la policía encontró una de las joyas sustraídas, la corona de la emperatriz Eugenia, en los alrededores del museo, la cual se habría roto durante el atraco.

La policía evacuó el patio de entrada al museo para preservar posibles rastros y pistas, permitiendo que los investigadores trabajaran sin interrupciones. Nuñez aseguró que no hubo heridos durante el incidente, y que la evacuación del público se realizó "sin incidentes".

El alcalde de París, Ariel Weil, expresó su asombro ante el suceso, comparándolo con un guion cinematográfico, y manifestó que resulta difícil imaginar que un robo en el Louvre fuera tan sencillo.

El Louvre es el museo más visitado del mundo, con más de ocho millones de visitantes anuales, y tiene un histórico de robos, siendo el más famoso el de la Mona Lisa en 1911. El museo también está atravesando un proceso de remodelación anunciado por el presidente Emmanuel Macron este año.