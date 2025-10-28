Reuters: Militares de EE. UU. deben firmar acuerdos de confidencialidad relacionados a operaciones en el Caribe

Se ha solicitado a los militares estadounidenses involucrados en la expansión de las operaciones del presidente Donald Trump en Latinoamérica que firmen acuerdos de confidencialidad, según tres funcionarios estadounidenses. Esto plantea nuevas preguntas sobre el aumento de tropas que Venezuela teme que pueda derivar en una invasión.

Esta medida es sumamente inusual, dado que los efectivos militares estadounidenses ya están obligados a proteger del público los secretos de seguridad nacional, y se produce en un momento en que los legisladores del Congreso afirman que se les mantiene al margen de información sobre aspectos clave de la misión.

Los funcionarios que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato desconocían cuántos miembros del Departamento de Defensa de EE. UU. habían sido invitados a firmar los acuerdos y no ofrecieron más detalles sobre su alcance.

Si bien el Departamento de Defensa ha recurrido a esta estrategia ocasionalmente desde que Pete Hegseth asumió el cargo en enero, no se había informado previamente sobre el uso de acuerdos de confidencialidad por parte del Pentágono específicamente para actividades en Latinoamérica.

El Pentágono anunció la semana pasada el despliegue del grupo de portaaviones Gerald Ford en Latinoamérica, intensificando un refuerzo militar que, según los expertos, supera con creces cualquier requisito para las operaciones antinarcóticos, la intención declarada de la misión estadounidense hasta el momento.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 13 ataques contra supuestos buques cargados de drogas, la mayoría en el Caribe, desde principios de septiembre, con un saldo de unas 57 personas muertas. El Pentágono ha proporcionado pocos detalles sobre las personas atacadas, pero ha reconocido que algunas de ellas son de Venezuela, Colombia y Ecuador.

El grupo de ataque de portaaviones añade aproximadamente 10.000 soldados y una enorme potencia de fuego a una dotación que ya incluye destructores de misiles guiados, aviones de combate F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados.

El Pentágono no ha explicado por qué se requiere tal potencia de fuego para las operaciones antinarcóticos.

Hegseth ha tomado una serie de medidas para intentar controlar el flujo de información desde que asumió el control del Pentágono en enero. Informó al personal del Pentágono que deben obtener permiso antes de interactuar con miembros del Congreso, según un memorando del 15 de octubre. También ha iniciado investigaciones sobre filtraciones y ha exigido a los periodistas del Pentágono que firmen una nueva política de acceso a la prensa, retirando las credenciales de quienes no lo hayan hecho.