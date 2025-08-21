Reuters: Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio en el sur del Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, informaron el miércoles dos fuentes a la agencia Reuters.

Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que los buques USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale podrían llegar a las costas de Venezuela el domingo. Los buques transportan a 4.500 militares, incluidos 2.200 infantes de marina, según las fuentes.

Las fuentes se negaron a detallar la misión específica del escuadrón. Sin embargo, han indicado que los despliegues recientes tienen como objetivo abordar las amenazas a la seguridad nacional de EE. UU. provenientes de organizaciones narcoterroristas en la región.

La administración Trump designó al Cártel de Sinaloa de México y a otras bandas de narcotraficantes, así como al Tren de Aragua, como organizaciones terroristas globales en febrero, mientras, el mandatario ha intensificado la aplicación de leyes migratorias contra presuntos miembros de bandas.