Reuters: El 58 % de los estadounidenses rechaza el uso de tropas en ciudades

Una nueva encuesta realizada por Reuters/Ipsos ha puesto de manifiesto la creciente preocupación de los estadounidenses sobre el uso de las tropas armadas dentro del país, en medio de los recientes despliegues de la Guardia Nacional bajo el mandato de Donald Trump.

Aproximadamente el 58% de los encuestados, incluidos siete de cada diez demócratas y la mitad de los republicanos, considera que el presidente debería enviar tropas solo en respuesta a amenazas externas. Este resultado refleja una creciente inquietud por la presencia militar en las ciudades, como Washington D.C. y Los Ángeles, donde el presidente ha ordenado patrullajes militares en un intento por frenar los disturbios y las protestas.

La misma encuesta muestra un descenso en la aprobación general de Trump, que ahora se encuentra en un 40%, lo que representa una caída de un punto en comparación con los resultados de finales de septiembre. Las áreas de mayor crítica se centran en su manejo de la delincuencia y el impacto del costo de vida en los hogares estadounidenses.

Este sondeo se realizó poco después de que Trump se dirigiera a una reunión de generales y almirantes, en la que afirmó que Estados Unidos enfrenta un "enemigo interno" y destacó la necesidad de desplegar más tropas. A la par, su administración ha enfrentado desafíos legales por estos despliegues en ciudades gobernadas por demócratas, quienes alegan que estos movimientos militares son de naturaleza política y no de seguridad pública. De hecho, el presidente ha amenazado con utilizar leyes del siglo XIX para forzar el despliegue de tropas, incluso si los tribunales dictan en contra de sus órdenes.

El 37% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con la idea de que un presidente, sin importar su partido, debería tener el derecho de desplegar tropas en los estados, incluso cuando los gobernadores se oponen. Sin embargo, un 48% de los encuestados se mostró en desacuerdo con esta idea, destacando la división en la opinión pública respecto a la autoridad presidencial en cuestiones de seguridad interna.

Además, Trump ha sido criticado por su enfoque militarista en temas como la inmigración. Su administración ha enviado tropas a la frontera sur con México, donde argumenta que el país enfrenta una "invasión" de inmigrantes y criminales. También ha tomado medidas drásticas en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, ordenando operaciones sin seguir los procedimientos legales estándar, como en el caso de los presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela.

En cuanto al papel del ejército en la política, la encuesta muestra que la mayoría de los estadounidenses prefieren que las fuerzas armadas se mantengan alejadas de los debates políticos nacionales. Un 83% de los encuestados considera que el ejército debe mantenerse políticamente neutral, mientras que solo un 10% cree que las fuerzas armadas deberían alinearse con la agenda del presidente. Curiosamente, alrededor del 20% de los republicanos opina que el ejército debería respaldar las decisiones políticas del presidente.

En términos de aprobación, la encuesta también reflejó un ligero descenso en la calificación de Trump sobre la gestión de la delincuencia, que bajó al 41% desde el 43% de septiembre. Esta caída en la popularidad refleja una creciente desconformidad con su enfoque de seguridad y la percepción de que sus políticas están más orientadas a reforzar su imagen política que a abordar problemas reales.

La encuesta, realizada entre el 5 y el 9 de octubre, entrevistó a 1.154 adultos estadounidenses y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.