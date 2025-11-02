Reuters: EE. UU. moderniza base naval en Puerto Rico en posible estrategia contra Venezuela

El ejército estadounidense está renovando una antigua base naval de la Guerra Fría en el Caribe, lo que podría señalar preparativos para operaciones militares con alcance hacia Venezuela, según una investigación visual de Reuters.

Las obras comenzaron el 17 de septiembre en la antigua base Roosevelt Roads, en Puerto Rico, cerrada por la Armada hace más de 20 años. Las cuadrillas iniciaron la limpieza y repavimentación de las calles de rodaje que conectan con la pista, según muestran fotografías recientes. Antes de su cierre en 2004, Roosevelt Roads era una de las bases navales más grandes del mundo, con una ubicación estratégica y amplio espacio para almacenamiento de equipos, según un funcionario estadounidense.

Además de las mejoras en Roosevelt Roads, Estados Unidos está construyendo instalaciones en aeropuertos civiles de Puerto Rico y St. Croix, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Ambos territorios se encuentran a unos 800 kilómetros de Venezuela, lo que los convierte en puntos estratégicos para despliegues regionales.

Tres oficiales militares estadounidenses y tres expertos marítimos consultados por Reuters coincidieron en que estas nuevas construcciones podrían permitir al ejército estadounidense realizar operaciones dentro de Venezuela. Nicolás Maduro ha denunciado en varias ocasiones que Estados Unidos busca derrocarlo.

“Todo esto parece diseñado para intimidar al régimen de Maduro y generar tensiones dentro de su círculo militar”, señaló Christopher Hernández-Roy, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington.

Para documentar el despliegue, Reuters combinó fotografías de bases, imágenes satelitales, datos de seguimiento de barcos y vuelos, publicaciones en redes sociales, y reportes sobre movimientos de buques militares estadounidenses. Según la investigación, se trata del mayor despliegue militar estadounidense en la región no relacionado con ayuda humanitaria desde 1994, cuando Estados Unidos envió dos portaaviones y más de 20.000 soldados a Haití durante la “Operación Apoyo a la Democracia”.

Algunas de las mejoras de infraestructura más importantes se están llevando a cabo en la antigua base de Roosevelt Roads, donde se están modernizando las calles de rodaje con mejoras que, según los analistas, permitirán su uso tanto por aviones de combate como de carga.

Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines de EE. UU. y asesor principal del CSIS, afirmó que los cambios se ajustan a los preparativos para un aumento en los aterrizajes y despegues de aeronaves militares.