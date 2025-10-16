Reuters: EE. UU. ataca presunto barco con drogas en el Caribe, reportan sobrevivientes por primera vez

El Ejército de Estados Unidos ejecutó este jueves un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en aguas del Caribe, informó un funcionario estadounidense a la agencia Reuters. Según la fuente, que pidió no ser identificada, por primera vez desde el inicio de estas operaciones hubo sobrevivientes entre los tripulantes del barco.

El funcionario no ofreció más detalles sobre el incidente, que no había sido informado previamente. El Pentágono, consultado por Reuters, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Antes de este operativo, los ataques militares estadounidenses contra supuestos barcos cargados de drogas cerca de las costas de Venezuela han dejado al menos 27 muertos, lo que generó preocupación entre expertos legales y legisladores demócratas sobre la legalidad de estas acciones bajo las normas internacionales de guerra.

La administración del presidente Donald Trump ha sostenido que Estados Unidos mantiene una “guerra” contra grupos narcoterroristas con base en Venezuela, lo que —según su argumento— legitimaría los ataques. Videos difundidos anteriormente por la Casa Blanca mostraron embarcaciones completamente destruidas, sin reportes de sobrevivientes.

El aumento de las operaciones militares en el Caribe ha incluido el despliegue de destructores con misiles guiados, aviones F-35, un submarino nuclear y alrededor de 6.500 soldados estadounidenses. Estas maniobras coinciden con la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

Además, el miércoles Trump reveló que había autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, alimentando las sospechas en Caracas de que Washington busca derrocar al presidente Nicolás Maduro.