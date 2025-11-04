República Dominicana suspende Cumbre de las Américas por fracturas políticas

El gobierno de República Dominicana anunció este miércoles la postergación de la X Cumbre de las Américas, prevista para el próximo mes de diciembre en Punta Cana. El encuentro se reprogramará para 2026 en consulta con países de la región y organismos internacionales como la OEA.

La medida busca garantizar una cumbre más representativa y superar las fracturas políticas que impiden un diálogo productivo. A esto se suman los estragos dejados por el huracán Melissa, que han redirigido los esfuerzos hacia la recuperación y la gestión de emergencias en el Caribe.

Uno de los puntos más controvertidos que generó un clima de tensión fue la exclusión de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la lista de países invitados. El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue el primero en manifestar públicamente su retiro en protesta por estas exclusiones, argumentando que “el diálogo no comienza con exclusiones”.

El documento oficial reconoce que el escenario de “profundas divergencias” entre gobiernos del continente no era previsible cuando la República Dominicana propuso su candidatura como sede. Los organizadores consideran que, en el actual contexto, sería imposible garantizar un foro efectivo de concertación política.

A la tensión política se suma la situación de emergencia vivida en el Caribe tras el paso del huracán Melissa. Según el gobierno, la reconstrucción y la atención a los damnificados se han vuelto una prioridad inmediata.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que la postergación permitirá incluir en la cumbre a nuevos gobiernos electos democráticamente en el continente. Esto fortalecerá la legitimidad y abrirá el diálogo a más sectores, señala la nota oficial.

El proceso aprovechará la oportunidad para intercambiar con el sector privado, la juventud y la sociedad civil. Se mantendrá la agenda regional sobre los grandes desafíos económicos, de seguridad y de cambio climático.

La militarización en el Caribe, con el refuerzo de buques y aviones estadounidenses, y la inquietud en algunos países sobre un aumento de la tensión regional ha contribuido a la decisión de aplazar la cumbre. República Dominicana reiteró su apuesta por el multilateralismo, la buena vecindad y la integración frente a las crisis transnacionales.

El objetivo, según reiteró el Ministerio, es lograr una convocatoria mucho más representativa para 2026. República Dominicana asegura que cada esfuerzo e inversión ya realizado será aprovechado para preparar la futura edición de la Cumbre de las Américas.