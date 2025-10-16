Renuncia el jefe del Comando Sur de EE. UU. en medio de tensiones con Venezuela

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, dejará su cargo a finales de este año, dos años antes de lo previsto, en una decisión inesperada anunciada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe y del aumento de tensiones con Venezuela.

Fuentes citadas por Reuters indicaron que existían tensiones entre Holsey y Hegseth relacionadas con las operaciones en el Caribe y que, en los días previos al anuncio, se había especulado internamente sobre su posible destitución.

Aunque el secretario de Defensa no explicó los motivos de la salida, Holsey confirmó en su cuenta de X que se retirará el 12 de diciembre, tras 37 años de servicio. “Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense y apoyar y defender la Constitución”, escribió.

La renuncia se produce mientras Estados Unidos refuerza su presencia militar en la región con destructores de misiles guiados, cazas F-35 y unos 6.500 soldados, en un operativo ordenado por el presidente norteamericano Donald Trump, en el marco de su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Washington ha justificado recientes ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico frente a las costas venezolanas, que han dejado al menos 27 muertos, argumentando que se trata de una “guerra contra grupos narcoterroristas” vinculados al país sudamericano. Sin embargo, varios legisladores demócratas y expertos legales han cuestionado la legalidad de esas operaciones.

El clima de tensión aumentó luego de que Trump revelara esta semana que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela, lo que alimentó las sospechas en Caracas sobre un posible intento de desestabilización.

Holsey es el más reciente de una serie de altos mandos militares que han dejado sus cargos desde que Hegseth asumió el control del Pentágono. Entre ellos figuran el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Brown, y la almirante Lisa Franchetti, primera mujer en ocupar la jefatura naval estadounidense.

El Departamento agradece al almirante Holsey por sus décadas de servicio a nuestro país, y le deseamos a él y a su familia continuos éxitos”, señaló Hegseth en su publicación.

Días antes, el Pentágono había sorprendido al anunciar que las operaciones antinarcóticos en el Caribe dejarían de estar bajo el mando del Comando Sur, con sede en Miami, y pasarían a la II Fuerza Expedicionaria de Marines, con base en Carolina del Norte, una unidad especializada en operaciones rápidas en el extranjero.