Rechazo internacional ante el ataque israelí en Qatar

Autoridades cataríes investigan los detalles del ataque del ejército israelí en unas residencias dentro de su territorio; y cuyo objetivo serian miembros del grupo terrorista Hamas.

Según se conoce el objetivo eran miembros del grupo terrorista Hamas que se encontraban en las instalaciones residencias, por su parte el gobierno de Qatar denuncio la incursión que viola los derechos internacionales.

Horas después del ataque se hizo sentir el rechazo por parte de varios países que catalogan lo ocurrido como una vulneración fragante del derecho internacional.

El portavoz del Ministerio de Exteriores rechaza el ataque israelí en su territorio

España reitera su llamada a la contención y al respeto al derecho internacional tras las explosiones registradas en el bloque de viviendas de Legtafiya, un vecindario de Doha, capital catarí.

Por su parte, el gobierno iraní ha emitido su rechazo al ataque aéreo y lo cataloga como un acto criminal “extremadamente peligroso” para la paz en medio oriente. Además, Esmaeil Baqei que lo sucedido debe servir a la comunidad internacional como una “advertencia” ante la indiferencia de los ataques constantes del “régimen sionista de Israel”.

Por otra parte, el gobierno de Donald Trump informó que habría sido avisado “con antelación” del ataque, esto según lo dio a conocer para la agencia de noticias AFP, una alta presentante de dicho gobierno.

En Qatar, el gobierno ha emitido un comunicado para su población, donde se les recomienda mantenerse en sus domicilios, mientras se investiga con detalle el ataque.