¿Quién sería el líder de un Estado palestino? crecen los países que apoyan la idea para frenar la guerra, pero no hay dirigentes claros

El diplomático palestino Husam Zomlot fue invitado a un debate en el Chatham House de Londres a principios de este mes, donde destacó la relevancia del reconocimiento del Estado palestino. Su intervención coincidió con el anuncio de Bélgica de sumarse a otros países que apoyan este reconocimiento en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Zomlot señaló que el evento podría representar "el último intento real de implementar la solución de dos estados", instando a no dejar que esta oportunidad fracase. En los días siguientes, Reino Unido, Canadá y Australia fueron los primeros en formalizar este reconocimiento, seguido por Portugal. El primer ministro británico, Keir Starmer, enfatizó en un video que se busca "mantener viva la posibilidad de la paz" y un Estado palestino viable junto a un Israel seguro.

Con unos 150 países ya reconociendo a Palestina, la inclusión de estas potencias ha sido considerada un avance notable. Xavier Abu Eid, exfuncionario palestino, expresó que "Palestina nunca ha tenido tanto poder en el mundo como ahora”. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la definición de Palestina y su reconocimiento como un Estado.

De acuerdo con la Convención de Montevideo de 1933, hay cuatro criterios para establecer la condición de un Estado. Palestina cumple con dos de ellos: una población permanente y la capacidad de establecer relaciones internacionales, como lo demuestra la presencia del diplomático Zomlot. No obstante, el requisito de un "territorio definido" sigue siendo problemático.

Históricamente, los palestinos consideran que su Estado comprende Jerusalén Este, Cisjordania y la Franja de Gaza, todas ocupadas por Israel desde la Guerra de los Seis Días en 1967. Las tensiones geográficas y políticas entre estas regiones se han exacerbado con el tiempo, y las fronteras permanentes siguen sin resolverse.

Desde la creación de la Autoridad Nacional Palestina en 1994, los palestinos han estado gobernados por dos facciones rivales: Hamás, en Gaza, y Fatah, en Cisjordania. Esta división ha persistido durante años, complicando la búsqueda de un liderazgo unificado y un camino hacia la autodeterminación.

Además, la falta de elecciones desde 2006 ha fomentado el desencanto entre los palestinos respecto a sus líderes. Con más de 77 años de separación y conflictos, la búsqueda de un Estado aún se enfrenta a desafíos significativos.

Mientras tanto, la política palestina se ha osificado, lo que ha llevado a la mayoría de los palestinos a mostrarse cínicos con respecto a sus líderes y pesimistas sobre las posibilidades de cualquier tipo de reconciliación interna, por no hablar del progreso hacia la creación de un Estado.

Las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias se celebraron en 2006, lo que significa que ningún palestino menor de 36 años ha votado nunca en Cisjordania o Gaza.

"Es alucinante que no hayamos tenido elecciones en todo este tiempo", afirmó la abogada palestina Diana Buttu. "Necesitamos un nuevo liderazgo" en entrevista con la BBC

La reciente guerra en Gaza, iniciada en octubre de 2023, ha acentuado la impotencia de la Autoridad Palestina, que se encuentra en un estado de inacción. Mientras tanto, líderes tradicionales como Mahmud Abás se enfrentan a críticas por su falta de respuesta ante la magnitud de la crisis actual.

La figura de Marwan Barghouti

Nacido y criado en Cisjordania, a los 15 años comenzó a participar activamente en Fatah, la facción de la OLP liderada por Arafat.

Barghouti se convirtió en un líder popular durante la segunda intifada palestina, antes de ser arrestado y acusado de planear ataques en los que murieron cinco israelíes.

Siempre ha negado los cargos, pero ha estado encarcelado en una prisión israelí desde 2002.

Y, sin embargo, cuando los palestinos hablan de posibles líderes futuros, acaban hablando de un hombre que lleva casi un cuarto de siglo encerrado.

Una reciente encuesta de opinión realizada por el Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas, con sede en Cisjordania, reveló que el 50% de los palestinos elegiría a Barghouti como presidente, muy por delante de Abás, que ocupa el cargo desde 2005.

A pesar de ser un miembro destacado de Fatah, que lleva mucho tiempo en conflicto con Hamás, se cree que su nombre figura en un lugar destacado en la lista de presos políticos que Hamás quiere liberar a cambio de los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Sin embargo, Israel no ha dado ninguna indicación de que esté dispuesto a liberarlo.

A pesar de estos desafíos, el reconocimiento internacional de Palestina ha generado debate sobre su impacto real. Muchos creen que si bien podría ser un paso importante, dependerá de acciones concretas para mover hacia una solución duradera. A medida que la situación en Gaza continúa degradándose, llama la atención la necesidad urgente de resolver la crisis humanitaria y política.