¿Qué acordaron Hamás e Israel y qué viene ahora para Gaza?

Después de tres días de intensas negociaciones en Egipto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del miércoles que Israel y Hamás acordaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, un paso importante hacia lo que podría ser el fin de la guerra en el enclave palestino, recoge la BBC.

"Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", añadió. "¡Todas las partes recibirán un trato justo!"

El acuerdo surge dos años y dos días después del ataque del 7 de octubre de 2023 que Hamás lideró en el sur de Israel y en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Dicho ataque desencadenó una masiva ofensiva militar israelí en Gaza, que ha matado a más de 67.100 personas, según el Ministerio de Salud del territorio.

El gabinete de seguridad de Israel se reune este jueves para votar formalmente la primera fase del plan, tras lo cual el gabinete al completo también votará para aprobarlo.

¿Qué se ha anunciado?

En las 24 horas posteriores a que el acuerdo sea aprobado formalmente por el gabinete israelí, entrará en vigor un alto el fuego, según afirmó una portavoz del primer ministro Benjamin Netanyahu.

El ejército israelí se retirará hasta una línea que le permitirá mantener el control de aproximadamente el 53% de la Franja, agregó.

Según un mapa distribuido por la Casa Blanca la semana pasada, esta es la primera de las tres fases de la retirada israelí.

El ejército israelí afirmó este jueves que se estaban realizando los preparativos para retroceder a las líneas acordadas.

En las 72 horas posteriores a que comience el cese al fuego, Hamás deberá liberar a los 20 rehenes que se cree que aún están vivos. Posteriormente, tendrá que devolver los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, aunque no está claro cuánto tiempo podría llevar eso.

Seguidamente, Israel liberará entonces a unos 250 presos palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes y a 1.700 detenidos de Gaza, según informó una fuente palestina a la BBC.

Por el momento, se desconoce su identidad, pero una lista presentada por Hamás antes de que se alcanzara el acuerdo incluía a figuras destacadas que cumplen múltiples cadenas perpetuas por ataques mortales contra israelíes.

Israel también devolverá los cuerpos de 15 habitantes de Gaza por los restos de cada rehén israelí, según el plan de Trump.

Cientos de camiones con ayuda humanitaria comenzarán a entrar en Gaza, donde expertos respaldados por la ONU confirmaron en agosto que había hambruna.

El plan de Trump especificaba que se entregarían 600 camiones al día, pero fuentes palestinas dijeron que inicialmente habría un mínimo diario de 400, y que el número aumentaría gradualmente a partir de entonces.

¿Qué pasa ahora?

Si se completa, la primera fase del plan de 20 puntos de Trump iría seguida de negociaciones sobre los detalles de las fases posteriores, pero muchos de estos puntos serán difíciles de acordar.

La propuesta de Trump dice que, si ambas partes la aceptan, la guerra "terminaría inmediatamente".

Afirma que Gaza sería desmilitarizada y que toda la "infraestructura militar, terrorista y ofensiva" sería destruida.

También afirma que Gaza sería gobernada por un comité transitorio temporal de tecnócratas palestinos, supervisado por una "Junta de Paz" dirigida y presidida por Donald Trump y en la que participaría el ex primer ministro británico Tony Blair.

A los miembros de Hamás se les ofrecería amnistía si se comprometen a la coexistencia pacífica o se les proporcionaría un paso seguro a otro país.

Ningún palestino sería obligado a abandonar Gaza y los que se han ido podrán regresar.

Adicionalmente, un grupo de expertos crearía "un plan de desarrollo económico para reconstruir y dinamizar Gaza".

Las preguntas sin responder

Los anuncios de Trump, Israel y Hamás no abarcan algunas cuestiones controversiales sobre las cuales ambas partes no han logrado llegar a un acuerdo.

Aún no hay detalles sobre el desarme de Hamás, un punto importante del plan de Trump.

Hamás se ha negado en ocasiones anteriores a deponer las armas. Ha dicho que solo lo hará cuando se establezca un Estado palestino.

La futura gobernanza de Gaza también es un punto de fricción.

El plan de Trump establece que Hamás no tendrá ningún papel en un futuro gobierno de la Franja de Gaza. Propone que el territorio sea gobernado temporalmente por un "comité palestino tecnocrático y apolítico", antes de ser entregado a la Autoridad Palestina.

La semana pasada, Netanyahu pareció rechazar la participación de la Autoridad Palestina, aunque aceptó el plan de Trump.

Es probable que los ultranacionalistas de línea dura dentro de la coalición gobernante de Netanyahu, muchos de los cuales quieren reconstruir asentamientos judíos en Gaza, también se opongan a este punto.

Hamás, en respuesta, aseguró que todavía esperaba tener un papel en el gobierno de Gaza.

Hasta la noche del miércoles, Hamás aún no había recibido la lista final de prisioneros palestinos que Israel planea liberar a cambio de los rehenes en Gaza, según le dijo una fuente palestina a la BBC.

El plan de 20 puntos estipula la liberación de 250 presos condenados a cadena perpetua, además de 1.700 habitantes de Gaza que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023.