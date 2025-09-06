Protestas en Serbia dejan 42 detenidos y 14 policías heridos

La Policía de Serbia detuvo a 42 personas durante las manifestaciones antigubernamentales registradas la noche del viernes en Novi Sad, al norte del país, que derivaron en violentos enfrentamientos y dejaron decenas de heridos. La operación para dispersar a los manifestantes, ejecutada por cientos de agentes antidisturbios, se prolongó hasta bien entrada la madrugada.

El ministro del Interior, Ivica Dacic, informó este sábado que, además de los arrestos, 18 vehículos policiales resultaron dañados y fue recuperada una pistola de servicio que había sido sustraída a un agente. También confirmó que 14 policías sufrieron lesiones y acusó a los manifestantes de iniciar los disturbios lanzando piedras y palos contra las fuerzas de seguridad, calificando lo ocurrido como un “ataque masivo y brutal”, publicó DW.

Sin embargo, la cadena independiente N1 ofreció una versión distinta. Según sus reportes, la protesta —que reunió a entre 7.000 y 20.000 personas— transcurría de forma pacífica hasta que la Policía dispersó a la multitud con gases lacrimógenos y golpes con porras.

N1 denunció que el gas fue lanzado deliberadamente dentro de dos facultades donde se refugiaban estudiantes y ciudadanos, lo que generó escenas de pánico. Testigos declararon que no habían presenciado un nivel de violencia semejante desde los tiempos del régimen de Slobodan Milosevic.

La manifestación, convocada bajo el lema “Serbia, ¿nos escuchas?”, fue organizada por grupos estudiantiles para denunciar la intervención del Ejecutivo en la autonomía universitaria, tras el desalojo forzoso de encierros en las Facultades de Filosofía y Deportes de Novi Sad.

La protesta forma parte de una oleada de movilizaciones ciudadanas que sacude a Serbia desde noviembre, detonadas por el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, que dejó 16 muertos.

Aunque la mayoría de las manifestaciones contra el presidente Aleksandar Vucic se habían mantenido pacíficas, en las últimas semanas los choques con la Policía se han intensificado. El mandatario acusó a los manifestantes de “amenazar la estabilidad y seguridad del país” y de “ocupar instalaciones universitarias”.