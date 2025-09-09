Pronostican tormentas y posibles inundaciones hoy en Miami

El pronóstico del tiempo para Miami, Florida, este 9 de septiembre anticipa variaciones en las temperaturas, así como la posibilidad de cielos despejados y fluctuaciones en las condiciones a lo largo del día.

Según los datos meteorológicos, las condiciones para este martes 9 son las siguientes: las temperaturas estarán dentro del rango habitual para esta época del año, y se esperan ligeras variaciones a medida que avance el día.

Miami, la segunda ciudad más poblada de Florida, cuenta con un clima clasificado como tropical monzónico. Esta región se caracteriza por veranos cálidos y húmedos, inviernos cortos y cálidos, y una estación seca durante el invierno. De manera general, la temporada de lluvias en la "ciudad mágica" se extiende desde mediados de mayo hasta mediados de octubre.

Debido a su ubicación en la península de Florida, los aproximadamente 480,000 habitantes de Miami están siempre alertas ante las posibles afectaciones de ciclones, tormentas tropicales y la temporada de huracanes. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) brinda cruciales recomendaciones para enfrentar las condiciones de la estación.

El NWS advierte que el calor es la principal causa de muertes relacionadas con el clima cada año. "Las olas de calor pueden afectar extensas áreas, exponiendo a muchas personas a combinaciones peligrosas de calor y humedad, lo que resulta agotador para el cuerpo", indica la agencia climática en su página web. En respuesta, el NWS sugiere tomar las siguientes precauciones.

A pesar de ser evitables, las muertes de niños en automóviles por olas de calor siguen ocurriendo. Estadísticas recientes muestran que en 2025, han fallecido 19 menores en todo el país debido a esta causa, según datos de la Universidad Estatal de San José. En el año anterior, la cifra total de muertes por esta situación fue de 59 niños y bebés.