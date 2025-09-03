El diario plural del Zulia


Inhabilitan por 10 años al excanciller colombiano Álvaro Leyva por corrupción de pasaportes

Investigación del caso se amplia, incluyendo a otros funcionarios del gobierno. Excanciller Leyva enfrenta sanciones por el caso de pasaportes. Procuraduría General ratifica que el exministro vulneró los principios de transparencia y economía en la contratación pública
Franjeska Pirela | Pasante
@VersionFinal Cortesía

La procuraduría General de Colombia confirma en segunda instancia la destitución e inhabilitación por diez años del excanciller Álvaro Leyva Durán. La sanción se debe a su participación en el polémico caso de la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.

El despacho de segunda instancia rechazó los argumentos de la defensa del exministro, rectificando que su decisión de declarar desierta la licitación carecía de fundamentos legales.

Según la investigación de la Procuraduría, el exministro incurrió en una falta gravísima al tomar esa decisión, a pesar de que la compañía participante en el proceso cumplía con todos los requisitos y contaba con la recomendación del comité evaluador. Indicó el portal Radio W.

La Procuraduría sostuvo que con esta acción se vulneraron los principios de transparencia, encomia y responsabilidad en la contratación pública.

El proceso disciplinario también se extiende a otros funcionarios, entre ellos la actual canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, por su relación con un convenio interadministrativo para la expedición de pasaportes.

