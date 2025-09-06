Prisión preventiva en Argentina para "El Yiyi" y otros venezolanos por vínculos con Tren de Aragua

Trece personas, entre ellas 11 de nacionalidad venezolana, fueron procesadas con prisión preventiva por la Justicia argentina por su presunta vinculación con la organización criminal transnacional Tren de Aragua, informaron este sábado fuentes judiciales.

La medida fue dictada por el juez federal Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, de la ciudad de Corrientes, e involucra a once venezolanos, una ciudadana colombiana y un argentino, detenidos en su mayoría hace cuatro meses durante operativos realizados en la capital argentina y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes, recogió El Nacional.

Los procesados enfrentan cargos por asociación ilícita en el marco de una organización criminal, financiación de actividades terroristas y lavado de activos, como parte de una investigación iniciada en 2023 por los fiscales Flavio Adrián Ferrini, Santiago Marquevich y Diego Velasco.

El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "El Yiyi", oriundo del Zulia, señalado como líder de la denominada Banda del Yiyi, vinculada al Tren de Aragua.

Boscán, quien tenía una orden de captura internacional, fue detenido el 2 de octubre de 2023 en Argentina. Los otros 12 sospechosos, en su mayoría familiares y allegados, fueron arrestados en una serie de allanamientos realizados a finales de mayo.

Según la Fiscalía, Boscán Bracho ingresó a Argentina desde Colombia el 22 de junio de 2019 utilizando una identidad falsa y residía en un barrio cerrado de Corrientes al momento de su captura. Sobre él pesa además un pedido de extradición por parte de la Justicia venezolana por delitos de extorsión, asociación para delinquir, homicidio, terrorismo, tráfico de armas y municiones, y obstrucción de la libertad de comercio.

En su resolución, el juez Fresneda destacó que los acusados formarían parte de “una organización criminal transnacional estructurada, con una clara división de roles, capacidad operativa sostenida y un sistema económico subrepticio para la disimulación y circulación de fondos, que opera de forma estable en territorio argentino bajo el liderazgo de Boscán Bracho”.

El Tren de Aragua fue incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, tras ser designado el 20 de febrero pasado como “organización terrorista extranjera” por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Originado en la prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, el Tren de Aragua ha expandido sus operaciones durante la última década a varios países de Sudamérica, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más peligrosas de la región.

Lee más: