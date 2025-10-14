Presidente de Perú nombra primer ministro a abogado que criminaliza protestas civiles

El presidente de Perú, José Jerí, nombró este martes a su primer ministro al abogado Ernesto Álvarez Miranda, exmagistrado del tribunal constitucional, que milita en el Partido Popular Cristiano (derecha) y que ha despertado controversias al criminalizar las protestas que la ciudadanía ha realizado contra el Gobierno y el Congreso.

De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve nombrar presidente del Consejo de Ministros (primer ministro) al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda", se indicó durante la ceremonia de juramentación del nuevo primer ministro, llevada a cabo en el Palacio de Gobierno de Lima, en el marco de la conformación del nuevo gabinete de Gobierno.

El flamante primer ministro ha despertado protestas en sectores políticos y ciudadanos, pues afirmó que las protestas contra el Gobierno de la llamada Generación Z -colectivo de estudiantes universitarios autoconvocados- estaban ligadas a una organización terrorista.

Heredera del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta), la banda que quiere tomar por asalto a la democracia para controlar las elecciones de abril (de 2026) no representa la juventud que estudia y trabaja por un futuro", afirmó en septiembre el flamante primer ministro en su cuenta de X.

El Mrta fue una organización terrorista de extrema izquierda que tuvo su auge en las décadas de 1980 y 1990, y que actualmente se encuentra desarticulada.

Álvarez Miranda hizo esta publicación en relación a las protestas llevadas a cabo el 28 de septiembre por estudiantes universitarios contra el Gobierno de la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Las protestas se llevaron a cabo en la ciudad de Lima en exigencia de la salida de Boluarte y los miembros del actual Congreso, a quienes acusaban de estar coludidos en actos de corrupción.

Asimismo, el flamante primer ministro calificó de "subversivas" a las protestas ciudadanas que se alistan para este miércoles, en exigencia de la salida de Jerí del poder, así como por la salida de los miembros del actual Congreso.

Hasta el alcalde de Pataz (provincia ubicada en el departamento norteño de La Libertad) se da cuenta que la 'movilización' del 15 (de octubre) no es de protesta social sino un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente 'bolivariana'", publicó Álvarez Miranda en su cuenta de X el 13 de octubre.

Ante el inminente nombramiento de Álvarez Miranda como primer ministro, éste procedió a cancelar su cuenta en X, sin embargo diversos medios locales han rescatado "tuits" que escribió en el pasado.

Es muy preocupante ver cómo el nuevo premier (primer ministro) ha descrito a personas y grupos ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Esperamos por el bien y la estabilidad del país que desde el poder muestre un talante más democrático y no narrativas que estigmatizan y bloquean el diálogo", afirmó la organización no gubernamental Transparencia a través de su cuenta en X, luego de conocerse el nombramiento de Álvarez Miranda.

Ciudadanos autoconvocados, estudiantes universitarios, colectivos civiles, así como gremios de pequeños y medianos trabajadores han convocado para este miércoles a una jornada de protestas en diversas ciudades del país.

En las protestas, los ciudadanos exigen la salida de Jerí, así como de los miembros del actual Congreso, una institución a la que acusan de haber copado el poder político en favor de sus intereses.

Asimismo, se exige la derogatoria de una serie de leyes que favorecerían a la delincuencia, así como se demanda que se ponga fin a la crisis de inseguridad ciudadana que se vive en Perú.

Jerí asumió como presidente luego de que el Congreso destituyera el viernes a Dina Boluarte (2022-2025), pues según la ley cuando un jefe de Estado es destituido, éste debe ser reemplazado por el presidente del Congreso, cargo que ejercía Jerí cuando Boluarte fue sacada del poder.

Por otro lado, Álvarez Miranda es abogado y ha sido miembro del Tribunal Constitucional entre los años 2007 y 2014, habiendo ejercido la presidencia de ese organismo de enero de 2012 a febrero de 2013.

Junto con la juramentación de Álvarez Miranda, Jerí tomó juramento a los 18 ministros de las carteras existentes en Perú.

En días anteriores, el presidente peruano aseguró que su primer gabinete ministerial sería de "ancha base", en busca de la reconciliación en un país donde más del 95 por ciento de la población rechaza la gestión del Congreso, según sondeos.