Presidente de EE. UU. afirma que Maduro le ha ofrecido todo porque “no quiere j*der con EE. UU.”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, le ofreció acceso preferencial a los recursos naturales del país caribeño a cambio de reducir las tensiones bilaterales, en medio del despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Maduro ha ofrecido todo, ha ofrecido todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere j***r con Estados Unidos”, dijo Trump a periodistas al ser consultado sobre un reporte del New York Times que reveló contactos entre funcionarios venezolanos y el entonces Gobierno estadounidense.

El diario neoyorquino informó la semana pasada que representantes de Caracas se acercaron al equipo de Trump con una propuesta para otorgar a Washington una participación dominante en el petróleo y otros recursos naturales de Venezuela, y según fuentes, la negociación fue rechazada.

Las declaraciones del mandatario republicano se producen en medio de un nuevo repunte de las tensiones entre ambos países, luego de que advirtiera que podría recurrir a medios militares para presionar a Maduro a abandonar el poder.