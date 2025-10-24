Presidente de Ecuador denuncia intento de envenenamiento en medio de protestas indígenas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó que fue víctima de un intento de envenenamiento durante un evento público, tras recibir una mermelada y chocolates contaminados con tres químicos distintos. Según el mandatario, la concentración de estas sustancias hace improbable que el incidente haya sido accidental.

Este hecho se produce en un contexto de intensas protestas de comunidades indígenas, que han manifestado su rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y otras medidas de la administración de Noboa. El mandatario señaló que se ha presentado la denuncia formal ante la Fiscalía, acompañada de pruebas químicas proporcionadas por el organismo militar encargado de su seguridad.

Se trata del segundo intento reportado de atentado contra Noboa desde el inicio de su gestión. A inicios de octubre, el gobierno denunció un presunto ataque a su vehículo con disparos, aunque no se presentaron evidencias que lo confirmaran.

El presidente, de 37 años, ha ingresado personalmente a zonas controladas por manifestantes, donde ha sido recibido con agresiones físicas como palos y piedras. En declaraciones recientes, afirmó que nadie debería exponerse a “bombas molotov, voladores, piedras o envenenamiento”, resaltando los riesgos a los que se enfrenta en el marco de su gestión.

Expertos analizan que estas denuncias podrían formar parte de una estrategia política para resaltar la violencia de las protestas, fortalecer la percepción de amenaza contra su persona y generar respaldo de cara a la consulta popular del 16 de noviembre, que busca abrir la puerta a una posible reforma constitucional o Constituyente.