Presidente de Costa Rica condena elección de Maduro pero descarta participación de su país en intervenciones militares

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, volvió a condenar, este martes, la elección de Nicolás Maduro en Venezuela, a la que calificó de “fraudulenta e ilegal”, y expresó su respaldo al líder opositor Edmundo González Urrutia, a quien considera “el verdadero presidente elegido por el pueblo venezolano”.

Nosotros condenamos la elección de Nicolás Maduro como una elección fraudulenta e ilegal. De hecho, al presidente González, al que el pueblo de Venezuela verdaderamente eligió, yo tuve el honor de recibirlo aquí en la Casa Presidencial”, afirmó Chaves durante una entrevista con Fox News.

El mandatario costarricense sostuvo que sería “muy bueno para el hemisferio y para el mundo” que el régimen de Maduro “termine”, al que además calificó como “ilegal y criminal”. Sin embargo, descartó cualquier participación de su país en acciones de fuerza o intervenciones militares. “Ya las decisiones de uso de fuerza militar, etc., en los Estados Unidos es algo en lo que Costa Rica no puede contribuir”, puntualizó.

Chaves insistió en que “Maduro y su camarilla de criminales deben salir de Venezuela”, aunque reconoció que el camino hacia una transición pacífica es complejo.

La experiencia internacional e histórica dice que entre más corrupto es un gobierno, más difícil es que sus dirigentes quieran dejar el poder en paz, porque tienen un grupo de personas que dependen de ellos para sostenerse”, advirtió.

El presidente costarricense reiteró su compromiso con la democracia y los derechos humanos en la región, subrayando que su país continuará reconociendo únicamente a Edmundo González como representante legítimo del pueblo venezolano.