Presa esta poderosa líder religiosa por escandalosos sobornos y obsequios de lujo

Han Hak-ja, de 82 años y líder de la Iglesia de la Unificación, fue arrestada el 23 de septiembre de 2025 en Corea del Sur por su presunto papel en un esquema de soborno relacionado con la ex primera dama Kim Keon Hee.

La detención ocurrió tras denuncias que apuntan a sobornos que implican obsequios de lujo. Según la fiscalía, la Corte del Distrito Central de Seúl emitió la orden de arresto dado el riesgo de que Han pudiera manipular pruebas.

Han fue interrogada el lunes por su supuesta conexión con el soborno a Kim Keon Hee y a un legislador. Al día siguiente, la fiscalía solicitó su arresto y fue trasladada al Centro de Detención de Seúl.

La Iglesia de la Unificación, fundada en 1954 por el fallecido Moon Sun-myung, ha estado en el centro de controversias en varios países, incluido América Latina. Moon era conocido por proclamarse como la segunda venida de Jesucristo, y los seguidores de la iglesia son a menudo apodados despectivamente como "moonies". La organización tiene inversiones en diversas áreas como prensa, turismo y distribución de alimentos.

La iglesia emitió un comunicado tras el arresto de Han, en el que se afirma: "Aceptamos humildemente la decisión de la corte. Vamos a cooperar sinceramente con la investigación en curso y los procedimientos judiciales para establecer la verdad y haremos lo posible para restablecer la confianza en nuestra iglesia". Además, expresaron sus disculpas por cualquier preocupación causada.

Han asumió el liderazgo de la organización tras la muerte de su esposo en 2012. Se le acusa de haber enviado a Kim, en 2022, varios obsequios de lujo, incluyendo una bolsa de diseñador y un collar de diamantes, con el fin de ganar el favor de su esposo, Yoon Suk Yeol, quien asumió la presidencia de Corea del Sur en ese año.

Kim Keon Hee fue arrestada y enfrenta cargos por soborno y manipulación del mercado. Además, Yoon Suk Yeol está bajo investigación tras ser acusado de haber sobornado a un legislador con 100 millones de wons (aproximadamente 72.000 dólares).