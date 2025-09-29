Premier israelí promete al primer ministro de Catar no volver a atacar Doha

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una conversación telefónica con su homólogo catarí, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, le prometió no volver a atacar a Doha, ni violar la soberanía de Catar.

Señor primer ministro, quisiera que sepa: Israel lamenta que nuestro ataque haya causado la muerte de uno de sus ciudadanos. Quisiera asegurarle que el objetivo de Israel era (el movimiento palestino) Hamás, y no los ciudadanos de Catar", dijo Netanyahu citado por la Cancillería de Israel.

Asimismo, el primer ministro israelí aseguró que su país no tiene intención de volver a violar la soberanía de Catar en el futuro, "el compromiso que había reafirmado ante el presidente" de Estados Unidos, Donald Trump, agregó el ente diplomático.

La declaración de Netanyahu se publicó mientras sostiene conversaciones con Trump en la Casa Blanca, con el objetivo de lograr un acuerdo para resolver el conflicto en la Franja de Gaza.

El primer ministro también señaló que su país tiene ciertos reclamos contra Catar, "desde el apoyo a los Hermanos Musulmanes (organización terrorista proscrita en Rusia) hasta la imagen de Israel en el canal Al Jazeera", así como la promoción de una actitud antiisraelí en el ámbito universitario.

En este contexto, Netanyahu saludó la iniciativa de Trump de crear un grupo trilateral para resolver los reclamos mutuos.

El pasado 9 de septiembre, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra una delegación del movimiento palestino Hamás que se encontraba en la capital catarí, Doha, para negociar la paz en la Franja de Gaza.

Tras el ataque de las FDI, Hamás afirmó en un comunicado que la incursión israelí había fracasado, pese a que se cobró la vida de seis personas.

El ataque mereció la condena unánime de todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Desde el 7 de octubre de 2023, los incesantes ataques de Israel en la Franja de Gaza han dejado más de 66.000 palestinos muertos y más de 168.300 heridos, según el balance del Ministerio de Salud gazatí.

Las hostilidades se desataron después de una operación relámpago del movimiento palestino Hamás contra Israel, que causó unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.

El 16 de septiembre, una comisión de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza.