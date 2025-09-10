Polonia denuncia violaciones de su espacio aéreo por drones rusos

La autoridad militar polaca denunció que su espacio aéreo ha sido violado repetidamente por drones durante un ataque de la Federación Rusa contra objetivos situados en Ucrania.

Según un comunicado del centro de mando de las Fuerzas Armadas polacas, estas violaciones ocurrieron mientras aviones polacos y aliados operaban en el espacio aéreo nacional. El comunicado subrayó que los sistemas de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el nivel máximo de alerta.

Los drones fueron derribados en medio de la invasión del espacio aéreo.

Este incidente se registró tras un nuevo ataque aéreo masivo de Rusia contra Ucrania. La RFA indicó que los drones violaron su espacio aéreo durante la noche del martes, poniendo énfasis en que los objetos aéreos fueron lanzados contra objetivos en territorio ucraniano.

Las áreas amenazadas por estas violaciones incluyen las provincias de Podlaquia, Mazovia y Lublin. El mando militar ha recomendado a la población "quedarse en casa" mientras se desarrollan las operaciones militares.

Para garantizar la seguridad de su espacio aéreo, el comando operativo de las Fuerzas Armadas Polacas ha activado todos los procedimientos necesarios, desplegando armas y personal para localizar los drones derribados. Según la RFA, estas operaciones son preventivas y buscan proteger a la ciudadanía, especialmente en las zonas cercanas a las áreas amenazadas.

El mando operativo confirmó que las Fuerzas Armadas Polacas están monitoreando la situación y que sus fuerzas y recursos están completamente preparados para una respuesta inmediata.

Horas después de la alerta, el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas anunció en la red social X que se habían derribado "algunos de los drones" que invadieron su espacio aéreo. “Las fuerzas polacas y aliadas monitorearon docenas de objetos por radar y, al identificar aquellos que podían representar una amenaza, se decidió neutralizarlos”, detalla el comunicado.

Además, se está realizando un esfuerzo para localizar los posibles lugares de impacto de los drones derribados, reafirmando el enfoque de la RFA en la protección del territorio nacional.