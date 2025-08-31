Plan de Trump para Gaza: Propone desplazar población y crear ciudades inteligentes

El plan posguerra del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza prevé el desplazamiento de toda la población palestina y su reubicación en terceros países o áreas seguras dentro del propio territorio.

Según publicó el Washington Post, el documento de 38 páginas plantea que, durante una década, Gaza quede bajo administración del llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (Great Trust), con el objetivo de transformarla en un polo turístico y tecnológico.

El proyecto ofrece a quienes decidan marcharse un pago inicial de 5.000 dólares, cuatro años de ayuda para alquiler y un año de alimentos. Además, los propietarios de tierras recibirían "tokens digitales" canjeables por viviendas en alguna de las seis u ocho ciudades inteligentes basadas en inteligencia artificial que se construirían en Gaza.

Impulsado por sectores israelíes vinculados a la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), y respaldado por Washington y Tel Aviv, el plan ha sido duramente criticado. Naciones Unidas y numerosos gobiernos árabes y occidentales lo consideran una amenaza de "limpieza étnica", mientras que la extrema derecha israelí lo aplaude.

La guerra en Gaza comenzó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos israelíes. Desde entonces, la ofensiva militar israelí ha causado más de 63.000 víctimas palestinas, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud de Hamás, avaladas por la ONU.