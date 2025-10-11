Pietro Parolin deseó que el Premio Nobel para María Corina “realmente ayude al país”

El secretario de Estado vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, manifestó su deseo de que el premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a la opositora María Corina Machado “realmente ayude al país”.

“Espero que esta decisión sobre María Corina realmente ayude al país. Que ayude al país a recuperar la serenidad, a redescubrir el camino de la democracia y a la cooperación entre todos los partidos políticos”, dijo el “número dos” del Vaticano el viernes por la noche al margen de un acto en declaraciones recogidas por los medios vaticanos.

Parolin, que no es ajeno a Venezuela, fue nuncio en el país entre 2009 y hasta 2013, cuando el papa Francisco le llamó al Vaticano para que fuera el secretario de Estado.

El Comité Noruego del Nobel escogió a Machado “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.

Tras el anuncio, una inmensa mayoría de líderes políticos de América se unieron este viernes, sin importar la corriente ideológica que siguen, para felicitar a la opositora por ganar el Nobel de la Paz 2025.

Luego de que el Comité Noruego del Nobel la escogiera “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”, varios dirigentes en el continente le dedicaron unas palabras a la venezolana, que permanece en la clandestinidad desde el pasado 9 de enero, cuando encabezó una protesta en Caracas para defender el reclamado triunfo del opositor Edmundo González frente a Nicolás Maduro.

Por su parte, el presidente de EE. UU., Donald Trump aseguró que Machado fue “muy amable” al llamarle y decirle que aceptó el galardón en su honor. “Realmente te lo merecías”, le dijo la opositora venezolana según el mandatario.

El secretario general de la ONU, António Guterres, sí calificó a la venezolana como “una voz de unidad en su país”.