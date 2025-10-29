Piden fin del embargo económico contra Cuba en Asamblea General de la ONU

La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles, por amplia mayoría, una nueva resolución contra el embargo económico que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de seis décadas. El texto, de carácter no vinculante, obtuvo 165 votos a favor, 7 en contra —entre ellos los de Estados Unidos, Israel y Argentina— y 12 abstenciones.

En esta ocasión, votaron en contra Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Ucrania, Macedonia del Norte y Hungría. Entre los países que se abstuvieron destacaron Ecuador, Letonia y Costa Rica, entre otros, recoge Efecto Cocuyo.

La postura de Washington y Buenos Aires, encabezados por los presidentes Donald Trump y Javier Milei, respectivamente, rompió la tradicional unanimidad casi total con la que la comunidad internacional ha condenado el embargo. Desde que Cuba presentó por primera vez esta resolución en 1992, nunca se habían registrado siete votos en contra.

En los últimos años, la isla había logrado un respaldo abrumador en la ONU: en las dos votaciones anteriores, 187 países apoyaron el fin del bloqueo, frente a solo dos votos en contra —los de Estados Unidos e Israel—. Desde 1992, la cifra de naciones que rechazaban la resolución no había superado las cuatro, mientras que las abstenciones, que en el primer año sumaron 71, disminuyeron progresivamente hasta convertirse en apoyos.

Estados Unidos justificó su voto asegurando que Cuba es una "amenaza a la paz y la seguridad" y acusó a La Habana de participar en la guerra en Ucrania y de ser una fuente de inestabilidad en América Latina.