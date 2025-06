Petro sobre seguridad de Uribe: “Fue disminuida extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló este lunes que el esquema de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue reducido de siete a tres escoltas precisamente el día en que se perpetró el atentado contra su vida.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en X, el mandatario aseguró: “Por mi parte ahora debo informar que el esquema de protección del senador Uribe, fue disminuido extrañamente el día del atentado. De 7 a 3 personas. Pedí en el consejo de seguridad, la máxima profundidad en la investigación de este hecho”.

Petro señaló que, aunque hasta ahora las autoridades se mueven en el terreno de las hipótesis, existen múltiples y variadas líneas de investigación en curso. Sin embargo, expresó su preocupación ante el uso político que algunos sectores estarían haciendo del ataque.

No me gusta y debo ser franco, que se use electoralmente el atentado a Miguel. He observado una conducta prudente de muchos de mis contradictores, pero otras definitivamente son suicidas para la sociedad y la paz”, advirtió el jefe de Estado.