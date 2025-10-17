Petro sobre posible invasión a Venezuela: "El primero en morir no es Maduro, es el pueblo"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este jueves una posible intervención militar en Venezuela y condenó los recientes ataques de Estados Unidos en el mar Caribe, que, según afirmó, ya dejaron al menos 27 muertos.

En entrevista con Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, el mandatario advirtió que una eventual operación militar contra el gobierno de Nicolás Maduro tendría consecuencias directas para Colombia.

Creen que es un jueguito, que llega una operación, se lleva a Maduro y se acabó, como si nada hubiera pasado. Eso deja una herida social. El primero en morir no es Maduro, es el pueblo, los jóvenes de allá y, entre esos jóvenes, los colombianos”, señaló Petro, al comparar la situación con los conflictos en Medio Oriente y cuestionar los verdaderos motivos detrás de la escalada militar.

El presidente sostuvo que la ofensiva estadounidense no está relacionada con la lucha antidrogas, sino con intereses energéticos.

“Caen unos y caen otros. Es parecido a lo que hay en Medio Oriente. Estamos hablando del petróleo, no del narcotráfico, eso es carreta. Trump quiere el petróleo, y Venezuela es un mar de petróleo. Pero cuando eso ocurre, no hay sino que mirar dónde había más petróleo: en Medio Oriente. ¿Qué pasó allá? Lo mismo que con las armas de destrucción masiva que nunca existieron. Aquí la mentira es el narcotráfico”, afirmó.

Petro reveló además que los recientes bombardeos estadounidenses en el Caribe estarían afectando embarcaciones civiles. “Los misiles están cayendo probablemente sobre lanchas colombianas y sobre pescadores”, advirtió.

Según el mandatario, una de las últimas ofensivas habría impactado una lancha de pescadores de Trinidad y Tobago, mientras que otras operaciones previas dejaron decenas de muertos que, aseguró, no tenían relación con el narcotráfico.

Petro advirtió finalmente que la escalada militar impulsada por la administración de Donald Trump podría extender el conflicto más allá de las fronteras venezolanas. “El siguiente país podría ser Colombia”, alertó.