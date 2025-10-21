Petro sobre fallo a favor de Uribe: “Así se tapa la historia de gobernanza paramilitar”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no tardó en reaccionar este martes a al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al resolver la apelación presentada por su defensa contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le había impuesto en agosto pasado la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

Petro acusó al tribunal de “tapar” alianzas del poder con el narcotráfico en Colombia. “El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

“Así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir, la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, reclamó.

Afirmó que Trump, “aliado con estos políticos y con Uribe”, buscaría la sanción al Presidente que, asegura, “denunció las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país”.

El líder colombiano cerró su mensaje llamando a sus seguidores a participar este viernes en una recolección de firmas. “Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo. Los espero en la plaza de Bolívar de Bogotá este viernes para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente”, concluyó.