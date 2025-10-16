Petro rechaza políticas de EE. UU. y alerta sobre riesgo de intervención en Venezuela
El mandatario sostuvo que las sanciones económicas y políticas de Washington hacia Venezuela están generando un impacto negativo en Colombia. Criticó la reciente acción militar estadounidense, calificándola de contraria a la resolución impulsada por Colombia en la Comisión de Derechos Humanos. El presidente colombiano concluyó su intervención reafirmando su compromiso con la resolución pacífica de los conflictos