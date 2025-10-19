Petro rechaza acusaciones de Trump de “narcotraficante”: “Usted es grosero e ignorante con Colombia”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió con un mensaje en su cuenta de X a las acusaciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien lo acusó de ser un “narcotraficante”, responsabilizándolo también por la lancha con drogas interceptada el viernes en aguas cercanas al país cafetero.

En el texto, Petro le escribió: “Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EE. UU., al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad”.

“Yo no hago bussines, como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo”, agrega el mandatario.

Y sostuvo: “Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias. Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa”.

"Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", expresó Petro.

Vale recordar que, este domingo, Trump lanzó un duro mensaje contra el Presidente, donde lo señaló de fomentar la producción de drogas, afirmando que esta "se ha convertido en el mayor negocio" de Colombia y que "no hace nada para detenerlo".

En su plataforma Truth Social, Trump anunció que se han suspendido los "pagos y subsidios a gran escala" a Colombia, una medida que afecta significativamente la ayuda financiera que el país suramericano recibe de Estados Unidos. "A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán", enfatizó.