Petro protesta con megáfono en mano en Times Square a favor de Palestina

Desde Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes 26 de septiembre de 2025 su intención de llevar a la Asamblea General de la ONU una resolución para crear lo que llamó un “Ejército de Salvación del Mundo”, cuyo primer objetivo sería la liberación de Palestina, recogió Infobae.

Con megáfono en mano, el mandatario colombiano se sumó a la protesta en la ciudad neoyorquina para respaldar la causa palestina.

Petro explicó que la iniciativa se basaría en el mecanismo United for Peace y que, de obtener el apoyo de dos terceras partes de los países miembros de la Asamblea General, abriría la vía para una acción coordinada a nivel internacional. El presidente dijo que no se trataría únicamente de un ejercicio de Estados, sino de la movilización “voluntaria de millones de ciudadanos” dispuestos a conformar los primeros destacamentos.

En medio de una protesta pro-palestina en Times Square, Petro llegó a afirmar que está “dispuesto a ir al campo de batalla”, y defendió la idea de una fuerza que actúe para “salvar a Palestina” ante lo que calificó de genocidio. Sus declaraciones fueron difundidas en video por medios y redes sociales y generaron reacciones nacionales e internacionales, agrega Rtvc Noticias.

La propuesta recibió el respaldo público de algunas figuras internacionales, entre ellas el músico británico Roger Waters, según reportes de prensa y comunicaciones oficiales que cubrieron el acto. Al mismo tiempo, otros sectores políticos y analistas han cuestionado la iniciativa por sus implicaciones legales, diplomáticas y de seguridad, refiere Radio Nacional.

Petro, indica Rtvc, anticipó que presentará la resolución formalmente ante la Asamblea General de la ONU en los próximos días y buscará el apoyo de gobiernos y organizaciones civiles para su puesta en marcha. Fuentes oficiales colombianas y medios estatales han comenzado a difundir información sobre la apertura de inscripciones para voluntarios con experiencia militar, aunque no se han publicado por ahora los detalles logísticos ni jurídicos de la propuesta.

La iniciativa se enmarca en una agenda internacional tensa por el conflicto en Gaza y llega días después de que diversos gobiernos y actores regionales endurecieran sus posiciones. Analistas consultados por medios internacionales, como El País de España, advierten que llevar una iniciativa de carácter militar por la vía de la Asamblea General plantea importantes retos prácticos y jurídicos, y que su viabilidad dependerá del respaldo político global que logre reunir.