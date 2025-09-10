Petro plantea dudas sobre ataque estadounidense en el Caribe y pide recuperar cuerpos

El presidente Gustavo Petro le pidió a la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, que busque los cadáveres de los tripulantes de la lancha hundida por Estados Unidos.

Según Petro, el ataque podría haberse producido en aguas de esa república caribeña, lo que convertiría la operación en un crimen que debería ser investigado. Sin embargo, Persad-Bissessar rechazó la pesquisa y felicitó a Washington por la acción militar.

El incidente ocurre en medio del despliegue de buques de guerra y un submarino nuclear estadounidense en la zona, oficialmente destinado a combatir el narcotráfico.

Sin embargo, gobiernos como el de Venezuela denuncian que se trata de una estrategia de presión política. La semana pasada la flota estadounidense hundió con un misil una embarcación procedente de costas venezolanas con once personas a bordo, presuntamente vinculadas al grupo El Tren de Aragua.

Estados Unidos sostiene que se trató de un "operativo legítimo contra una organización considerada terrorista". No obstante, juristas advierten que podría tratarse de un caso que debería manejarse por vías policiales y no militares, especialmente si ocurrió en aguas internacionales.

Petro subraya que si el ataque fue en aguas de Trinidad y Tobago, ese país está obligado a investigar y sancionar a los responsables.

Nuevos datos revelados por The New York Times señalan que la lancha habría cambiado de rumbo tras detectar la aeronave militar que la seguía. Además, el misil que la destruyó no fue el primer disparo, sino parte de una secuencia de ataques.