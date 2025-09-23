Petro pide abrir proceso penal a Trump por bombardeos a lanchas en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó el martes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se investigue a su par de Estados Unidos, Donald Trump, si se comprueba que las personas asesinadas en el mar Caribe y señaladas por Washington como narcotraficantes eran de nacionalidad colombiana.

Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, cuyos nombres quizá aquí nadie conozca. Tampoco pertenecían a ninguna organización armada. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si en efecto lo eran, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse un proceso penal contra esos funcionarios de los Estados Unidos. Ese proceso debe incluir al máximo responsable que dio la orden: el presidente Trump, quien autorizó los disparos de fusiles contra los jóvenes”, declaró el mandatario colombiano, citado por AFP.

Durante su discurso en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General, la delegación estadounidense abandonó la sala mientras Petro cuestionaba la política antidrogas de ese país, informó Caracol Radio.

Petro calificó como falsas las versiones que sostienen que las personas muertas en las embarcaciones transportaban drogas.

Es mentira que misiles de Estados Unidos en el Caribe son para detener droga”, afirmó, y agregó que los verdaderos narcotraficantes viven en ciudades como Miami, Nueva York, París, Madrid y Dubái, incluso cerca de la residencia de Trump en Miami.

El presidente colombiano también criticó que Estados Unidos incluyera a Colombia en una lista de países que incumplen sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que durante su gobierno se ha incautado la mayor cantidad de cocaína registrada en la historia del país. “Por eso me descertifican, es una calumnia”, dijo, según reportó France24.

Además, advirtió que la política exterior de Washington hacia Bogotá, Caracas y el Caribe “es asesorada por colombianos que tienen nexos con el narcotráfico”.