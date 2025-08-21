Petro desmiente “Cartel de los Soles” y señala a grupos colombianos como responsables del narcotráfico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su cuenta oficial en X para responder a la senadora María Fernanda Cabal, desmintiendo que el denominado “Cartel de los Soles” sea el principal operador del narcotráfico en Venezuela.

Petro calificó esta versión como una “mentira”, comparable a las justificaciones que se dieron para la invasión de Irak, y advirtió que se utiliza como pretexto para intervenciones militares en otros países.

Según el mandatario, el tráfico de cocaína en la región está controlado por una “Junta del Narcotráfico” con base en Colombia, que emplea a Venezuela como ruta de tránsito por el estado Apure. Petro aseguró que esta red criminal es conocida por gobiernos de Estados Unidos y Europa, e involucra a miembros de una familia importante de Colombia y a un político liberal.

El presidente explicó que la organización dirige a grupos como el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia, y corrompe a funcionarios públicos en Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador para facilitar sus operaciones.

Petro advirtió sobre los riesgos de promover una posible invasión a Venezuela, señalando que esto provocaría una masiva migración hacia Colombia, un descenso del precio del petróleo por debajo de 50 dólares y la quiebra de la estatal Ecopetrol. Según él, los únicos beneficiados serían los productores de petróleo en Estados Unidos, países árabes y Rusia.