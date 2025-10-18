Petro confirma regreso del colombiano sobreviviente ante bombardeo de EE. UU. y anuncia proceso judicial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó que el ciudadano colombiano que sobrevivió al bombardeo de un submarino en el Caribe, durante una operación militar de Estados Unidos, regresó al país.

De acuerdo con Infobae, el mandatario manifestó su alivio por la supervivencia del connacional, aunque subrayó que deberá responder ante la justicia por su presunta participación en actividades de narcotráfico.

El hecho se produjo durante una ofensiva ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, en la que un submarino, presuntamente utilizado para el transporte de fentanilo y otras drogas ilegales, fue destruido por las fuerzas norteamericanas.

El ataque dejó dos muertos y dos sobrevivientes, ciudadanos de Ecuador y Colombia, quienes fueron rescatados por la Guardia Costera y atendidos en el buque USS Iwo Jima.

Trump publicó en su red social Truth Social imágenes del operativo y aseguró que los tripulantes eran “narcoterroristas conocidos”. Añadió que los sobrevivientes serían repatriados para ser juzgados en sus respectivos países y que el cargamento incautado podría haber causado “la muerte de 25.000 estadounidenses”.

Ante el anuncio, Petro declaró en su cuenta de X: “Recibimos al colombiano detenido en el narcosubmarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo con las leyes”. Sin embargo, el mandatario criticó duramente las acciones militares de Estados Unidos, advirtiendo que podrían haber afectado a embarcaciones civiles, incluidos pescadores colombianos.

El jefe de Estado reiteró que los ataques recientes en el Caribe podrían constituir violaciones al derecho internacional y acusó a Washington de actuar con motivaciones políticas y económicas, entre ellas, el interés en los recursos energéticos de Venezuela. Petro alertó que la escalada militar en la región amenaza con extender el conflicto hacia otros países, incluido Colombia.