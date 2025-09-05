Petro califica como "asesinato" ataque de EE. UU. a lancha venezolana en Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un “asesinato” el ataque estadounidense a una embarcación presuntamente "narcotraficante procedente de Venezuela en el Caribe", operativo en el que murieron 11 personas según el gobierno de Estados Unidos.

La acción se realizó el martes contra una lancha rápida tripulada por supuestos miembros del "grupo criminal Tren de Aragua", en medio de un despliegue de buques de guerra estadounidenses para combatir el narcotráfico en la región.

“Es un asesinato en cualquier parte del mundo. La colaboración del gobierno colombiano en la lucha antinarcotraficante es profunda (...), pero se supedita al derecho internacional”, expresó Petro en su cuenta de X, donde también cuestionó la veracidad de la operación militar.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión regional. Estados Unidos desplegó recientemente siete buques de guerra en el mar Caribe y anunció el envío de diez aviones caza a Puerto Rico. Venezuela ha denunciado la presencia militar como una amenaza y ha convocado a militares reservistas.

Además, Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, acusado de ser un “fugitivo” de la justicia estadounidense y presunto líder del Cartel de los Soles.