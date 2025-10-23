Petro anuncia la liberación de colombianos presos en Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en una rueda de prensa la liberación de varios ciudadanos colombianos que permanecían detenidos en cárceles de Venezuela.

He logrado la liberación de algunos colombianos presos en Venezuela, aunque debo aclarar que no todos son personas inocentes. Ahora, posiblemente, Venezuela nos entregue a un ciudadano colombo-albanés capturado en su territorio”, señaló el mandatario.

La situación de los detenidos extranjeros en Venezuela ha sido objeto de constantes denuncias por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, que aseguran que muchos son arrestados bajo acusaciones de ser mercenarios o participar en conspiraciones políticas.

De acuerdo con el más reciente informe del Foro Penal, en Venezuela se encuentran privados de la libertad 97 ciudadanos extranjeros, incluidos varios latinoamericanos, por supuestos delitos relacionados con la seguridad del Estado.