Petro advierte sobre una escalada militar tras fin de las negociaciones entre EE. UU. y Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar la relación entre Estados Unidos y Venezuela tras la cancelación de los esfuerzos diplomáticos secretos impulsados por la administración de Donald Trump. Según Petro, la falta de audacia en las negociaciones propiciaría una escalada hacia una intervención militar construida sobre “mentiras”.

Petro utilizó su cuenta en X para pronunciarse sobre la situación, tras la revelación de The New York Times sobre la cancelación de las conversaciones entre la Casa Blanca y el gobierno de Nicolás Maduro. El mandatario colombiano compartió el titular del medio estadounidense que informaba sobre la decisión de Trump de poner fin a los intentos de acercamiento diplomático hacia Venezuela.

Según el informe del New York Times, la iniciativa, que se llevaba a cabo a través de su enviado especial Richard Grenell, fue suspendida por orden directa de Trump en una reunión con altos mandos militares. Las conversaciones, que se habían mantenido en secreto, estaban orientadas a encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana, pero se vieron frustradas debido a la negativa de Maduro a aceptar las demandas de Washington.

Entre las exigencias de Estados Unidos, según fuentes cercanas a la negociación, figuraban la salida del poder de Maduro y su aceptación de la responsabilidad en relación con acusaciones de narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano rechazó categóricamente cualquier vínculo con el narcotráfico, lo que, según el medio, desencadenó el fin de las conversaciones.

El New York Times señala que la cancelación de los diálogos abrió paso a una postura más agresiva por parte de algunos sectores del gobierno estadounidense. Personalidades influyentes como el senador Marco Rubio, el director de la CIA, John Ratcliffe, y el asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, han sido defensores de una línea más dura frente al chavismo.

Rubio, en particular, ha sido uno de los promotores de un enfoque militar contra Venezuela, calificando a Maduro de "fugitivo de la justicia estadounidense" y "líder ilegítimo", además de recordar las acusaciones formales por narcotráfico que pesaban sobre el presidente venezolano. Washington, de hecho, aumentó la recompensa por la captura de Maduro a 50 millones de dólares, una medida que refleja la tensión y la polarización de la situación.

La decisión de Trump de interrumpir las negociaciones también fue vista como un obstáculo para las propuestas de diálogo planteadas por su sucesor, el presidente Joe Biden. Si bien Biden había propuesto una salida más diplomática que incluyera elecciones libres y un pacto político entre los venezolanos, el fracaso de las conversaciones durante la administración Trump pone en duda la viabilidad de un proceso pacífico.