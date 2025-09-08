Pete Hegseth llega a Puerto Rico en plena escalada de tensiones con Venezuela

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este lunes 8 de septiembre a Puerto Rico en medio de una creciente tensión en el Caribe.

Su visita coincide con el despliegue de buques de guerra norteamericanos frente a las costas venezolanas, destinado a combatir el narcotráfico.

La gobernadora de Puerto Rico, Jennifer González, recibió a Hegseth en el aeropuerto y destacó la “importancia estratégica de la isla para la seguridad nacional estadounidense” y el apoyo de Washington en la lucha contra los carteles de droga vinculados al gobierno de Nicolás Maduro.

En los últimos días, Estados Unidos vinculó al cartel de los Soles con Maduro, declarando a la organización como terrorista y aumentando la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario a 50 millones de dólares. La Casa Blanca afirmó estar preparada para “usar todo su poder” contra el narcotráfico en la región.

El pasado martes la flota estadounidense interceptó una lancha que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela hacia Trinidad y Tobago, lo que generó críticas de Amnistía Internacional por considerar que se excedió el uso de la fuerza y se violaron normas internacionales.