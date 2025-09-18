Pentágono anuncia llegada de los F-35 a Puerto Rico: “Están listos para enfrentar carteles”
El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este jueves que aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Cazas de Ataque 225 de la Infantería de Marina llegaron a Puerto Rico, en lo que se enmarca como un despliegue militar destinado a combatir a los cárteles que operan en la región.
Según el comunicado publicado en la cuenta de X, los combatientes estadounidenses “son los mejores del mundo, y nuestros enemigos lo saben”.
Al menos cinco F-35 aterrizaron en la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, noreste de Puerto Rico.
Además, se reportó la presencia de un Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas de EE. UU., mientras que el Comando Sur difundió un video que muestra ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe.
El material audiovisual retrata a la 22 Unidad Expedicionaria de los Marines realizando simulacros de desembarco anfibio, entrenamiento con armas en tierra y aire, y el uso de botes, tanques y helicópteros.
Según el Comando Sur, estas maniobras se realizan “en apoyo de las prioridades del Comando Sur” y forman parte de la estrategia regional estadounidense contra el narcoterrorismo en América Latina y el Caribe.
F-35B Lightning II jets from Marine Fighter Attack Squadron 225 are now in Puerto Rico.
They’re ready to take on cartels whose illicit activities have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES on Americans for DECADES.
America’s warfighters are the BEST in the world, and OUR ENEMIES… pic.twitter.com/XS970HSePQ
— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) September 18, 2025