Pentágono anuncia llegada de los F-35 a Puerto Rico: “Están listos para enfrentar carteles”

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este jueves que aviones F-35B Lightning II del Escuadrón de Cazas de Ataque 225 de la Infantería de Marina llegaron a Puerto Rico, en lo que se enmarca como un despliegue militar destinado a combatir a los cárteles que operan en la región.

Según el comunicado publicado en la cuenta de X, los combatientes estadounidenses “son los mejores del mundo, y nuestros enemigos lo saben”.

Al menos cinco F-35 aterrizaron en la pista del aeropuerto regional José Aponte de la Torre, antigua base Roosevelt Roads, en Ceiba, noreste de Puerto Rico.

Además, se reportó la presencia de un Boeing C-5 de las Fuerzas Armadas de EE. UU., mientras que el Comando Sur difundió un video que muestra ejercicios militares en Puerto Rico y el Caribe.

El material audiovisual retrata a la 22 Unidad Expedicionaria de los Marines realizando simulacros de desembarco anfibio, entrenamiento con armas en tierra y aire, y el uso de botes, tanques y helicópteros.

Según el Comando Sur, estas maniobras se realizan “en apoyo de las prioridades del Comando Sur” y forman parte de la estrategia regional estadounidense contra el narcoterrorismo en América Latina y el Caribe.