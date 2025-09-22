Pedro Sánchez viaja a Asamblea de la ONU en Nueva York a favor del Estado palestino

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, inició esta semana una gira internacional que lo mantendrá fuera del país hasta el fin de semana. Su primer destino es Nueva York, donde participará en la Asamblea General de la ONU, en apoyo al Estado palestino.

La agenda de Sánchez incluye reuniones multilaterales, intervenciones en universidades y participación en eventos sobre cambio climático. También asistirá a una Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados en el conflicto israelí-palestino y copresidirá un grupo de trabajo con el Rey Abdalá de Jordania.

Este año, la representación de España en la Asamblea General estará a cargo del Rey Felipe VI, en conmemoración de los 80 años de la fundación de la ONU y los 70 años del ingreso de España. La decisión marca un cambio respecto a años anteriores y subraya el papel institucional del monarca en la diplomacia española.

Forman parte de la comitiva la ministra de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen. La visita se desarrolla en un contexto marcado por la desaceleración de la economía española, el aumento de precios y tensiones territoriales internas.

La gira de Sánchez coincide con cumbres sobre cambio climático y foros de tecnología, en un momento en que se busca fortalecer la presencia internacional de España, mientras se enfrentan desafíos económicos y políticos en el ámbito nacional.