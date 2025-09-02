Pedro Sánchez se aferra al poder y descarta convocar elecciones anticipadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció su primera entrevista en un año el pasado 1 de septiembre de 2025, en el programa de TVE conducido por Pepa Bueno. Durante la entrevista Sánchez abordó varios temas críticos, aunque su primera respuesta generó controversia al hacer una afirmación que fue considerada engañosa.

Sobre la prolongada espera para sentarse ante las cámaras, Sánchez declaró: "Es un placer someterme a las preguntas de los periodistas, siempre lo he hecho".

Durante la conversación, el presidente reiteró su intención de presentar los Presupuestos Generales de 2026 al Congreso, y enfatizó que si sus socios no los aprueban, se mantendrá en vigor el presupuesto prorrogado de 2023, descartando así la posibilidad de convocar elecciones anticipadas.

“La parálisis sería meter ahora mismo al país en un proceso electoral”, señaló.

Sánchez también se distanció de la reunión programada entre Salvador Illa y Carles Puigdemont en Bruselas, aunque indicó que consideraba la decisión política "acertada". El presidente expresó confianza en que esta reunión podría facilitar el apoyo de Junts a las cuentas públicas, aunque se mostró escéptico al respecto.

En un tono serio, abordó las acusaciones de corrupción que afectan a su esposa, su hermano y al fiscal general del Estado, proclamando su inocencia y acusando a algunos jueces de incurrir en prevaricación, sin usar ése término explícitamente. "Hay jueces haciendo política y políticos que tratan de hacer justicia", afirmó Sánchez, en referencia a los casos relacionados con Begoña Gómez y Alvaro García Ortiz, este último en proceso judicial.

El presidente esquivó preguntas sobre una posible dimisión en caso de que se evidenciaran irregularidades en la financiación del PSOE, asegurando que no ha existido tal financiación.

Asimismo, evitó asumir responsabilidad sobre la gestión de los incendios, acusando a las comunidades gobernadas por el PP de haber utilizado 300.000 millones de euros de transferencias estatales en recortes fiscales para los más ricos.

En los momentos finales de la entrevista, la presentadora le planteó cómo maneja la "campaña de deshumanización" que asegura estar sufriendo. Sánchez respondió: "Con mucha paciencia" y criticó el clima de polarización política en España, enfatizando su disposición a interactuar con la ciudadanía a pesar de las agresiones verbales que a veces recibe.