Pedro Sánchez propone un salario mínimo europeo y alerta sobre el avance ultraderechista

Durante la clausura del congreso del Partido de los Socialistas Europeos (PES) celebrado este sábado en Ámsterdam, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, propuso establecer un salario mínimo común en toda la Unión Europea. Según el también secretario general del Psoe, esta medida serviría para reducir desigualdades y fortalecer el pilar social del proyecto europeo.

Sánchez advirtió sobre el avance global de la extrema derecha y acusó a los partidos conservadores tradicionales de actuar como “satélites” de esos movimientos por miedo a perder votos. “No daremos un solo paso atrás en la defensa de la libertad y la democracia”, afirmó ante los líderes progresistas reunidos.

El mandatario español, que se ha convertido en uno de los pocos líderes socialistas en resistir el giro a la derecha en Europa, instó a la izquierda a mantener la unidad frente al retroceso de derechos como el aborto, la igualdad de género y las políticas ambientales.

Sánchez reivindicó las políticas de su Gobierno y destacó los buenos indicadores económicos de España, así como el aumento del uso de energías renovables, que ya superan el 60% de la generación nacional. “Los medios lo llaman el modelo español, pero es, en realidad, el modelo de la socialdemocracia”, subrayó.

Finalmente, el presidente instó a que la agenda europea se centre en la vivienda, la transición verde y la ampliación de los derechos laborales. “Es nuestra responsabilidad garantizar que la Unión Europea mejore la vida de sus ciudadanos, con medidas como un salario mínimo común”, concluyó.