Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha emprendido una gira internacional que lo mantendrá fuera del país por toda la semana, tras un acto con socialistas catalanes en Gavá. Su primer destino es Nueva York, donde participará en la Asamblea General de la ONU.

La decisión de Sánchez de asistir a esta cita se da en un contexto donde la economía española muestra signos de desaceleración y los precios siguen en aumento. Además, las tensiones territoriales han crecido debido a las cesiones del Gobierno al independentismo. Mientras tanto, el presidente se centrará en reuniones multilaterales, discursos en universidades y eventos climáticos, según fuentes cercanas.

Este año, el Rey Felipe VI será quien represente a España en la Asamblea General, una decisión que marca un cambio significativo respecto a años anteriores. La presencia del monarca responde a la conmemoración de 80 años desde la fundación de la ONU y 70 años del ingreso de España. Este cambio refleja la pérdida de consenso de la voz política de Sánchez, tanto en el ámbito nacional como internacional.

La agenda de Sánchez incluye su participación en una Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados en el conflicto israelí-palestino. Aunque el Gobierno ha promovido esta agenda como un logro diplomático, críticos argumentan que se trata más de un intento de propaganda. El presidente ha enfatizado el reconocimiento de Palestina por parte de naciones como el Reino Unido y Canadá, afirmando que España fue pionera en este reconocimiento.

Sánchez también copresidirá un grupo de trabajo con el Rey Abdalá de Jordania, conocido por sus declaraciones antiisraelíes, lo que ha generado preocupación en términos de neutralidad y objetivo de mediación. En un momento crítico para la economía europea, la gira de Sánchez también incluye eventos como una cumbre climática y un foro sobre Inteligencia Artificial, mientras los problemas internos persisten sin solución.

En su comitiva, destacan la ministra de Exteriores, José Manuel Albares, y la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, cuya presencia ha sido cuestionada por su bajo perfil en política nacional. La delegación parece estar más orientada a llenar espacios institucionales que a abordar los intereses estratégicos de España.