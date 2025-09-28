Patrullero de la Marina holandesa bordeó costas venezolanas este domingo

El buque patrullero HNLMS Groningen (P843), adscrito a la Marina Real Holandesa, se aproximó al mar territorial venezolano este domingo, en un recorrido realizado al norte del estado La Guaira, en una segunda visita, después de que el pasado viernes navegara cerca del Golfo Triste.

Según el trazo registrado en el monitor de tránsito oceánico Marine Traffic, el patrullero de alta mar clase Holland partió desde el puerto de Sint Annabaai, en Willemstad, Curazao, descendió hacia Golfo Triste y luego bordeó las costas venezolanas al norte de Catia La Mar para ejecutar una segunda misión cuyas razones no han sido determinadas, reseñó La Patilla.

El HNLMS Groningen (P843) posee un módulo de mástil integrado (IMM, por sus siglas en inglés) que alberga todos los sistemas que forman los “ojos y oídos” del barco. Gracias a este sistema el patrullero puede detectar barcos piratas y de contrabando mientras también vigila los cielos.

De acuerdo con su historial de servicio, tanto en 2014 como en 2016 este patrullero participó en exitosas tareas antinarcóticos en el mar Caribe.

Se trata de otra visita reciente de un buque armado holandés en la región después de las operaciones de la fragata Zr.Ms. Van Amstel (F831).

El ministro de Defensa Ruben Brekelmans descartó a finales de agosto que Países Bajos se involucrara en el despliegue militar desarrollado por Estados Unidos y aseguró que “La Haya no tiene motivos para cambiar sus operaciones regulares en el Caribe”.