Paraguay recomienda a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela por situación crítica

La decisión se basa en el panorama institucional y de seguridad. Paraguay no cuenta con embajada ni consulado en territorio venezolano. La medida se suma a alertas internacionales y estadounidenses sobre el país
Redacción Versión Final
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió este lunes 25 de agosto una advertencia oficial solicitando a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela debido a la compleja situación institucional y de seguridad que atraviesa el país.

El gobierno paraguayo señaló que no dispone de embajada ni consulado en territorio venezolano, lo que limita la asistencia consular para aquellos ciudadanos que pudieran necesitar apoyo durante su estadía.

Esta advertencia se produce en un contexto de creciente preocupación internacional, en el que otros países y Estados Unidos también han emitido alertas similares.

La medida se enmarca en medio de la presunta "persecución política y represión de manifestaciones", además, la crisis que afecta al gobierno de Nicolás Maduro.

