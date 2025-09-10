Papa León XIV pide rezar por los niños víctimas de conflictos y guerras mundiales

En la audiencia general celebrada este miércoles 10 de septiembre en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV lanzó un llamado especial en favor de los niños que padecen las consecuencias de la guerra.

Ante miles de peregrinos y bajo una ligera lluvia, pidió no olvidar en las oraciones ni en los proyectos humanitarios a los pequeños de Ucrania, Gaza y otras regiones golpeadas por la violencia.

El Pontífice recordó el Día Nacional de los Niños Polacos Víctimas de la Guerra, una fecha que conmemora el sufrimiento y la contribución de los más jóvenes a la reconstrucción de Polonia tras la Segunda Guerra Mundial.

A los fieles árabes presentes, en particular a los provenientes de Tierra Santa, el Papa los exhortó a transformar su dolor en oración confiada, recordando que Jesús en la cruz elevó un grito de esperanza a Dios.

Finalmente, encomendó a todos los niños afectados por la guerra a la protección de María, Reina de la Paz, y otorgó su bendición apostólica a los presentes.