Papa León XIV bendice un bloque de hielo para concientizar sobre cambio climático

El papa León XIV presidió este miércoles un acto simbólico en el Vaticano para conmemorar el décimo aniversario de la encíclica "Laudato Si", documento clave de su antecesor Francisco sobre la protección del medio ambiente.

Frente a un bloque de hielo que se derretía lentamente, el primer pontífice estadounidense habló de la necesidad de una “verdadera conversión ecológica”, transformando la escena en una poderosa metáfora de la urgencia climática.

El Papa fue tajante al criticar a quienes minimizan o ridiculizan el calentamiento global y advirtió que “dañar la naturaleza es incompatible con la fe cristiana”.

“No podemos amar a Dios mientras despreciamos sus criaturas”, afirmó, en un discurso pronunciado ante más de mil representantes de organizaciones ambientales e indígenas reunidos en la "Conferencia Raising Hope", organizada por el Movimiento Laudato Si’.

La jornada contó con la participación del actor y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, quien presentó al Pontífice como un “héroe de acción” por sus medidas en favor de la sostenibilidad, como la instalación de paneles solares en la Santa Sede.

En esa misma línea, León XIV anunció el inicio de un ambicioso plan: la construcción de una granja solar que convertiría al Vaticano en el primer Estado del mundo en alcanzar la neutralidad de carbono.